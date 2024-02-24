Üye Girişi
Haberler

Aymelek Derneği Aydın'da Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin Temelini Attı

Güncelleme:

Aydın'da bakıma muhtaç yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlar için kurulan Aymelek Derneği, Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin temelini attı. Dernek, 15 yıldır Aydın genelinde binlerce insana hizmet götürüyor.

Aydın'da bakıma muhtaç yaşlılar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlar için kurulan Aymelek Derneği, kurulduğu günden bu yana insanların yardımına koşmaya devam ederken, Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin temeli atıldı.

Aydın genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşan Aymelek Derneği, 15 yıldır insanlara umut oluyor. Aymelek Derneği Başkanı Emekli Öğretmen Yurdagül Altınbaş önderliğinde Aydın'da, her ay binlerce insana hizmet götürülüyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile çalışmalarına devam eden Aymelek Derneği, kurulduğu 2009 yılından bu yana özellikle bakıma muhtaç yaşlılara yalnızlıklarını unutturup, güzel günler yaşatmak için çaba sarf ediyor. Bu çerçevede Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından proje çalışmaları tamamlanan Aymelek Derneği Gündüz Yaşlı Bakım Merkezi'nin startı verildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen törende merkezin temeli atıldı.

Kendilerinin en mutlu günü olduğunu ifade eden Aymelek Derneği Başkanı Yurdagül Altınbaş; "Bugün mutlu günlerimden biriydi. Çok emekti. Mücadeleydi. Çok şeylerden fedakarlıktı ama değdi. Çok şükür. Gündüz Yaşlı Yaşam Merkezi'mizin temelini attık. Yardımcı olan emek veren herkesten Allah razı olsun" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aydın İnsan Hakları Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir? Saadet Partisi Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çanakkale adayı Şaban Sarı kimdir? Saadet Partisi Bursa belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bursa adayı İkram Akkaya kimdir? Saadet Partisi Bolu belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bolu adayı İsa Sayın kimdir? Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bitlis adayı Emrah Yurci kimdir? 24 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title