Ayının kediyle yemek kavgası kameradaHAKKARİ Hakkari'de çöplükte beslenen bir kedi ve ayının ekmek kavgası cep telefonu ile görüntülendi.

Ayının kediyle yemek kavgası kamerada

HAKKARİ Hakkari'de çöplükte beslenen bir kedi ve ayının ekmek kavgası cep telefonu ile görüntülendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesindeki bir şantiyenin çöplüğünde gece geç saatlerde yiyecek arayan ayı ve kedinin kavgası kameraya yansıdı. Kedi ile ayıyı çöplükte beslerken kameraya alan Zekeriya Çügen isimli vatandaş, kedinin yemeğine kapan ayı ile kavgasını görüntüledi. Rahat hareketleri ile dikkat çeken ayı, çöplükte karnını duyurduktan sonra bölgeden ayrıldı.