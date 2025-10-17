Haberler

Ayı Saldırısına Uğrayan Kestane Toplayıcısı Yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kestane toplarken ayı saldırısına uğrayan 35 yaşındaki Ecevit Korkmaz, kasıklarından yaralandı. Saldırıdan kurtulmak için giydiği eşyaları yakan Korkmaz, hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ormanda kestane topladığı esnada, ayı saldırısına uğrayan genç adam, kasıklarından yaralandı. Ayının tekrar saldırmasına karşı üzerindeki tüm eşyaları yakarak kurtulan adam, yaşadığı dehşeti anlattı.

Hendek ilçesi Muradiye Mahallesi yakınlarında bulunan Çamdağı Bal Ormanı'nda, 14 Ekim günü meydana gelen olayda 35 yaşındaki Ecevit Korkmaz isimli vatandaş, kestane toplamak üzere gittiği ormanda yavrularıyla birlikte dolaşan ayı ile karşılaştı. Ayının aniden saldırdığı Korkmaz, kasık bölgesinden yaralandı. Ayının tekrar saldırıya geçmesi üzerine giydiği eşyaları yakarak kurtulmaya çalışan Korkmaz, telefonunun çektiği bölgeye kadar kaçtı. Sağlık ekiplerini arayan Korkmaz, Hendek Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan genç adam, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Korkmaz, ormanda yaşadığı dehşeti anlattı.

"Ayı sesi duydum ve bir anda üzerime saldırdı"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Ecevit Korkmaz, "Kestane toplamaya çıkmıştım. Dönüşte ayı sesi duydum ve bir anda üzerime saldırdı. Arkamda yabani bir fındık ağacı vardı ona tutundum ve ayıya vurdum. Vurduğum gibi beni kasıklarımdan ısırdı ve uçuruma yuvarlandı. Tekrar üzerime gelirken tişörtümü yaktım ve terk etti. Bulunduğum bölgede telefon çekmiyordu. Defalarca ambulansı aradım ve kendimi bir şekilde yola attım. Ayı tekrar gelmesin diye montumu yaktım ve o şekilde ilerledim. Telefonumun çektiği yerde tekrar ambulansı aradım. Tekrar yürümeye devam ettim ana yola çıktım. Önce Hendek Devlet Hastanesi'ne ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
