Haberler

Ayı ile Göz Göze Gelen Mantar Toplayıcı Anlarını Kaydetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde mantar toplamakta olan bir vatandaş, ormanda karşısına çıkan ayı ile anlık bir sürpriz yaşadı. Panik yapmadan geri çekilen yurttaş, ayının ormanda geçirdiği zamanı cep telefonuyla kaydetti.

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde mantar toplamak için ormana giden bir vatandaş, aniden karşısına çıkan ayı ile göz göze geldi. Paniğe kapılmadan geri çekilen yurttaş, ayının ormandaki anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Boyabat'a bağlı Doğrul Köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamaya giden vatandaş, ağaçlar arasında dolaşırken yakındaki çalılarda bir hareketlilik fark etti.

Dikkatle sesin geldiği yöne bakan vatandaş, birkaç metre ötesinde dolaşan ayıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ayının kendisini fark etmediğini düşünen vatandaş, yavaşça geri adım atarken cep telefonunu açarak bu anları kaydetmeye başladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
3 kişinin öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu! Bu maddenin panzehiri yok

Anne ve iki çocuğunun öldüğü zehirlenme faciasında ilk bulgu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Estetik operasyon faciası: Almanya'dan gelen kadın Antalya'da hayatını kaybetti

Alman turist Antalya'da can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.