Ayı ile Göz Göze Gelen Mantar Toplayıcı Anlarını Kaydetti

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde mantar toplamak için ormana giden bir vatandaş, aniden karşısına çıkan ayı ile göz göze geldi. Paniğe kapılmadan geri çekilen yurttaş, ayının ormandaki anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Boyabat'a bağlı Doğrul Köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamaya giden vatandaş, ağaçlar arasında dolaşırken yakındaki çalılarda bir hareketlilik fark etti.

Dikkatle sesin geldiği yöne bakan vatandaş, birkaç metre ötesinde dolaşan ayıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ayının kendisini fark etmediğini düşünen vatandaş, yavaşça geri adım atarken cep telefonunu açarak bu anları kaydetmeye başladı.