AYESOB'da Yönetim Değişiklikleri

AYESOB'da Yönetim Değişiklikleri
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) yapılan olağanüstü toplantıda yeni başkan vekilleri Yüksel Sabancı ve Salih Kozalı oldu. Uğur Anbarlı'nın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Musa Kaçan getirildi.

AYESOB'da yapılan olağanüstü toplantıda birliğin yeni başkan vekilleri tecrübeli başkanlar Yüksel Sabancı ve Salih Kozalı oldu. Birlik Başkan Vekilliği görevinden istifa eden Uğur Anbarlı'nın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine Karpuzlu Esnaf Odası Başkanı Musa Kaçan getirildi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Yönetim Kurulu, Başkan Muhammet Ali Künkçü başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, yönetim kadrosunda önemli değişiklikler yapıldı. Geçtiğimiz günlerde AYESOB başkan vekilliği görevinden istifa eden Aydın Kahveciler Odası Başkanı Uğur Anbarlı'nın istifası kabul edilirken, yerine Türkiye Terziler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Aydın Terziler Odası Başkanı ve AYESOB Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Sabancı oy birliğiyle başkan vekili olarak seçildi. AYESOB yönetiminde dönüşümlü olarak sürdürülen başkan vekilliği sisteminde de nöbet değişimi yaşandı. Görev süresi dolan mevcut başkan vekili Söke Demirciler ve Madeni Eşya Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu'nun yerine, bu kez 24 yıldır Bıyıklı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevini yürüten AYESOB Yönetim Kurulu Üyesi Salih Kozalı getirildi.

Uğur Anbarlı'nın istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliği için ise, yedek üyeler arasından Karpuzlu Esnaf Odası Başkanı Musa Kaçan asil üyeliğe alındı. Kaçan, ilk kez AYESOB yönetim kurulunda görev yapacak.

Toplantı sonrası açıklama yapan AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü, yapılan değişikliklerin kurumsal yapıyı daha da güçlendireceğini belirterek, "Görev paylaşımımızı birlik ve uzlaşı içerisinde gerçekleştirdik. Alınan kararların camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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