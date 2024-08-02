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AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Söke'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Söke'de esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
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Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Söke ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Künkcü, esnafın sorunlarını dinleyerek birlik olarak desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Aydın'ın Söke ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü; "Esnafımızın refahı hepimizin refahıdır" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Söke ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Künkcü, Söke Demirciler Odası'nın düzenlediği aşure ve pilav hayrına katılarak esnafın sorunlarını dinledi. Ziyaretler kapsamında, Söke Sanayi Sitesi Başkanı Suat Artan ve Söke Lokantacılar Odası Başkanı Bülent Usta ile de bir araya geldi. Künkcü'nün Söke ziyaretleri, esnaf ve sanatkarlar arasında olumlu karşılandı. Esnafın sorunlarına duyarlılık gösteren Künkcü, birlik olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Söke'de esnaf ve sanatkarlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Künkcü, "Söke ilçemizde, esnaf ve sanatkarlarımızla bir araya gelerek onların taleplerini ve sorunlarını dinledik. Söke Demirciler Odası'nın düzenlediği aşure ve pilav hayrına katılmak, esnafımızla kaynaşmak ve bu güzel etkinlikte birlikte olmak bizler için önemliydi. Esnafımız, toplumun ve ekonominin bel kemiğidir. Onların refahı, hepimizin refahıdır. Söke Sanayi Sitesi ve diğer esnaf odalarımızın temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde, esnafımızın karşılaştığı zorlukları yerinde görme fırsatımız oldu. Bu sorunları çözmek ve esnafımızın daha iyi şartlarda çalışabilmesini sağlamak için AYESOB olarak elimizden geleni yapacağız. Birlik ve beraberlik içinde olmanın, sorunların çözümünde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Söke'deki esnaf ve sanatkarlarımızın yanındayız ve esnaflarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretimiz sırasında bize gösterilen misafirperverlikten dolayı tüm esnafımıza teşekkür ediyorum. İlçelerimize bu tür ziyaretleri yapmaya, esnaf ve sanatkarlarımızla bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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