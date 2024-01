AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü: Esnafın alın terini gereksiz harcamalara kullanmıyoruz

Hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü; "Hiç bir şekilde esnafımızın alın terini gereksiz harcamalara kullanmadığımızı açık bir şekilde ifade ediyorum" dedi.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, hakkında çıkan haberlere yanıt verdi. Künkcü, ortaya atılan iddiaların asılsız ve yanlış olduğunu vurgulayarak, esnafın alın terini hiç bir zaman gereksiz harcamalarda kullanmadıklarını belirtti.

Esnafın her bir kuruşunun kendileri için ne kadar değerli olduğunu bildiklerini ifade eden Başkan Künkcü açıklamasında "AYESOB seçimleri sonrasında bir şahsın sosyal medyasında asılsız iddialar ortaya atan eski başkanın her paylaşımını kaynak göstererek yapmış olduğu 'Esnafın parası ile şov yapıyor' paylaşımı, tamamen yalan ve asılsızdır. Hiç bir şekilde esnafımızın alın terini gereksiz harcamalara kullanmadığımızı açık bir şekilde ifade ediyorum. Esnafımızın her bir kuruşunun bizim için ne kadar değerli olduğunu bu arkadaşlarımız anlamazlar ve bilemezler. Bu paylaşımları yapan eski başkan odasını borç batağında bırakarak, icralık duruma getirmiştir. Bu zamana kadar bunu hiçbir şekilde ifade etmedim. Ancak gelinen noktada bu kişinin kendi odasını zarara uğrattığını da tüm kamuoyu bilsin isterim. Biz esnafımızın var olması için mücadele ederken bu arkadaşlarımızın niyeti bizleri karalamaktır. Bu tarz haberlerle kurumumuzu karalamaya devam edenler hakkında gerekli şikayetlerimizi de yapacağız. Bu gereksiz yalan haber ile Aydın gündemini meşgul eden kişiler adına da hemşerilerimizden özür diliyorum. Bizim derdimiz esnafımızın kalkınması. Hiç bir şekilde bu paylaşımda belirtildiği gibi bir harcama söz konusu değildir. Hesaplarımız şeffaf ve esnaflarımızın sorgulamasına da açıktır" ifadelerine yer verdi. - AYDIN