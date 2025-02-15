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AYESOB Başkanı Künkcü'den Pazarcı Esnafına Destek Ziyareti

AYESOB Başkanı Künkcü'den Pazarcı Esnafına Destek Ziyareti
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AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Efeler'deki Cumartesi Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Esnafa bol kazanç temennisinde bulunan Künkcü, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Ziyaretin ardından Manavlar Odası'nın düzenlediği pilav hayrına katıldı.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Efeler'deki Cumartesi Pazarı'nı ziyaret ederek pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Esnafın taleplerini dinleyen Künkcü, hayırlı işler dileyerek bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Muhammet Ali Künkcü, Aydın Manavlar Odası'nın düzenlediği geleneksel pilav hayrı öncesinde pazarcı esnafını ziyaret etti. Tezgahları tek tek dolaşarak esnafın sorunlarını dinleyen Künkcü, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Pazarcı esnafının beklentileri ve sektörde yaşanan gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunan Künkcü, "Esnafımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Pazar yerlerimizin daha iyi şartlara kavuşması ve esnafımızın rahat çalışabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm esnaflarımıza bol kazançlı, bereketli günler diliyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Aydın Manavlar Odası'nın merhum üyeleri anısına düzenlediği geleneksel pilav hayrına geçildi. Etkinliğe Aydın Manavlar Odası Başkanı Yusuf Demirtaş, Aydın Lokantacılar Odası Başkanı Ali Ongan ve Aydın Bakırcılar Odası Başkanı Mehmet Gökcen de katıldı. Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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