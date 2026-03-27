Aydıntepe Anaokulunda Yaşlılar Haftası Etkinliği Düzenlendi

Aydıntepe Anaokulunda, Yaşlılar Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte minik öğrenciler yaşlıları canlandırdı. Öğrenciler, yaşlılık temalı çeşitli etkinlikler ve sunumlar ile geçmiş yaşam kültürünü tanıttı. Etkinlikte nostaljik objeler kullanıldı ve hikaye kitabı okundu, yaşlılara saygı ile kuşaklar arası iletişim ve kültürel değerler hakkında farkındalık oluşturuldu.

Aydıntepe Anaokulunda Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, yaşlıları canlandırdı. Programda öğrenciler, yaşlılara saygı ve sevgi teması çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Okulda organize edilen etkinlikte öğrenciler, yaşlılık temalı canlandırmalarla geçmiş yaşam kültürüne ilişkin sunumlar yaptı. Etkinlik alanında nostaljik ev yaşamını yansıtan çeşitli objeler kullanıldı.

Program kapsamında ayrıca hikaye kitabı okundu. Etkinlik ile yaşlılara saygı, kuşaklar arası iletişim ve kültürel değerler üzerine farkındalık oluşturuldu. - BAYBURT

Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor