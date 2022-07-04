Aydınlılar'dan Tekstil Park'ta Açılan Çocuk Aquaparkı'na Yoğun İlgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent hayatına kazandırılan Tekstil Park içerisinde açılan aquapark, çocukların büyük beğenisini kazandı.

Aydın'da yaz aylarında havaların ısınmasıyla birlikte açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hayata geçirdiği Tekstil Park'a yoğun ilgi gösteriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN SICAĞIN ÇÖZÜMÜ AqUAPARK OLDU

Açıldığı ilk günden bu yana on binlerce misafiri ağırlayan Tekstil Park, içerisinde yer alan çeşitli oyun alanları ile çocukların gözdesi oldu. Sıcaklığın 40'lı dereceleri geçtiği Aydın'da, çocuklarıyla keyifli vakit geçirmek isteyen aileler, Tekstil Park içinde açılan çocuk aquaparkını doldurdu.

BAŞKAN ÇERÇİOĞLU TÜM VATANDAŞLARI TEKSTİL PARK'A DAVET ETTİ

Aydın'a değer katan çalışmalardan biri olan Tekstil Park'ı Aydınlılar'ın hizmetine sunduklarını ve gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını söyleyen Başkan Özlem Çerçioğlu, park içerisinde birçok aktivite alanı olduğuna dikkat çekerek, tüm vatandaşları Tekstil Park'a davet etti.

ANKA / Yerel