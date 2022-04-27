Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Atatürk Kent Meydanı'nda İftar Programı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği mahalle iftarlarına, Atatürk Kent Meydanı'nda devam etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesindeki pişen yemeklerle donatılan binlerce kişilik iftar sofraları, meydanı tamamen kapladı.

İftar programına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekilli Sayın Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekilli Sayın Hüseyin Yıldız, CHP Aydın Milletvekilli Sayın Süleyman Bülbül, siyasi partilerin il yönetimleri ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Başkan Çerçioğlu ve milletvekilleri önce yemek servisinde bulundu ve sonrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

"GENCİ YAŞLISI BİNLERCE VATANDAŞIMIZI BU SOFRALARDA AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ"

Ramazan ayının huzurlu havasını hep birlikte aynı sofralarda paylaştıklarını belirten Başkan Çerçioğlu, "Atatürk Kent Meydanımızda binlerce vatandaşımız bir araya geldi. Genci yaşlısı binlerce vatandaşımızı bu sofralarda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Ramazan ayında kentimizin her noktasında bu sofraları kurduk ve eski günleri hatırladık. Bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde, vatandaşlarımız ile aynı sofralarda bulaşmaya devam edeceğiz. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" dedi.