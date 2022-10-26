Aydınlı Vatandaşların Yol Tepkisi: "Uçarak mı Geleceğiz Arazilerimize"

Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Tekeliler Mahallesi’ndeki zeytin üreticileri, yıllardır yol sorunu yaşıyor. Üreticiler, yol olmadığı için zeytinliklerine şahıs arazilerinden geçerek gidip geliyor. Bu yıl şahıslar arazilerini kapattığı için daha çok mağdur olduklarını söyleyen üreticiler, bölgeye yol yapılması için yetkililere seslendi. Üreticiler, "Seçim zamanında gelip söz veriyorlar ama yıllardır bir yol açılamadı. Muhtarlara söyledik, başkanlara söyledik ama çözüm yok. Uçarak mı geleceğiz arazilerimize" dedi.

Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Tekeliler Mahallesi'ndeki zeytin üreticileri, yıllardır yol sorunu yaşıyor. Üreticiler, yol olmadığı için zeytinliklerine şahıs arazilerinden geçerek gidip geliyor. Bu yıl şahıslar arazilerini kapattığı için daha çok mağdur olduklarını söyleyen üreticiler, bölgeye yol yapılması için yetkililere seslendi. Üreticiler, "Seçim zamanında gelip söz veriyorlar ama yıllardır bir yol açılamadı. Muhtarlara söyledik, başkanlara söyledik ama çözüm yok. Uçarak mı geleceğiz arazilerimize" dedi.

Karacasu'nun Tekeliler Mahallesi'nde zeytin üreticileri, yol olmaması nedeniyle yıllardır arazilerine ulaşmakta zorluk yaşıyor. Üreticiler, zeytinliklerine ulaşmak için geçtikleri özel araziler bu yıl mal sahipleri tarafından kapatıldığı için daha da mağdur olduklarını dile getirdi.

Yaklaşık 3 bin dönümde 100 üreticinin sorun yaşadığını belirten çiftçiler, yetkililerden, arazilerine ulaşmalarını sağlayacak yol yapılmasını istedi. Üreticiler, "Seçim zamanında gelip söz veriyorlar ama yıllardır bir yol açılamadı. Muhtarlara söyledik, başkanlara söyledik ama çözüm yok. Uçarak mı geleceğiz arazilerimize" dedi.

Yolüstü Mahallesi'nden açılacak bir yol sayesinde 2 kilometre mesafe katederek tarlalarına ulaşabileceklerini ifade eden vatandaşlar, yol olmaması sebebiyle 10 kilometre dolaştıklarını, dağ yollarını kullanarak şahsa ait arazilerden geçmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

"YOL YOK, SORUN ÇOK"

Yeter Sevinç, "Biz, tarlalarımıza geçecek yol bulamıyoruz. Herkes yolu kapamış. Muhtarlar, yolu açtıracaklar mı, yaptıracaklar mı, ne yapacaklarsa yapsınlar. Ben havadan mı uçup geleceğim buraya. Mahsullerimizi toplayamıyoruz. Mahsuller tarlada mı kalsın? Yol yok, geçemiyoruz. Bir günlük yoldan, dağdan dolaşıp geliyoruz. Bir kilo mazot kaç para? Buradan olsa gelsek. Olmayan yollardan, arazilerden geçip geliyoruz. Böyle çok mağdur var. Yolumuz açılsın. Yeter ki bu yolu açsınlar. Muhtarlar maaş alıp yatıyor. 'Vatandaş nereden geçecek' demiyorlar. Yol yok, sorun çok. Ben, buraya gelmek için bin bir türlü araziden geçiyorum. Yol olsaydı dosdoğru yoldan gelirdim" dedi.

"HER SEÇİM 'YAPACAĞIZ' DİYORLAR AMA YAPAN YOK"

Erdal Niçin ise şunları söyledi:

"Zaten önceden geçici yolumuz vardı. İdareten geçiyorduk. Şimdi bunlar kapatılınca gidiş-geliş yol daha da uzadı. Toplam 3 bin dekar arazi yolsuz. Yolüstü köyünün yarısı bu sorunu yaşıyor. Tekeliler Mahallesi halkı bu sorunu yaşıyor. Gölbaşı'ndan arazisi olanlar bu sorunu yaşıyor. 100 kişilik bir arazi sahibini ilgilendiriyor. İdareten şahıs arazilerinden geçerek çözüyoruz şimdilik. Ama yarın bir gün ekilip dikildiği zaman böyle bir alternatif de kalmayacak. Şu an mahsul ekim dönemi olmadığı için oralardan geçiyoruz ama yarın bir gün kendi arazilerimize gelip bakamayacağız. Zaman kaybı yaşıyoruz. Ben, Yolüstü köyü Nebidamı Mahallesi'ndenim, aslında buradan 1,5-2 kilometre uzaklıkta. Ama yol olmadığından 10 kilometre dolaşıp geliyoruz. Biz, yetkililere söyledik, muhtarlara söyledik. Her belediye seçimlerinde bize vaatte bulundular, 'Yolu açacağız' dediler. Vaatler seçimden sonra unutuldu.

"YOL OLMADIĞI İÇİN DOMUZLARLA BAŞ EDEMİYORLAR"

Evet, domuz sorunları yaşıyoruz. Zeytini dalıyla beraber kırıyor. Erken hasat yapmamız gerekiyor. Zeytini dalıyla beraber kırıyor zeytinlerimizi. Nereden baksanız bu zeytinler 10 senede yetişiyor. Bunu kırdığı zaman bir sıfırdan 10 sene daha bakmak gerekiyor. Yani bir on sene daha bakacağız. Domuz sorunu çoktan beri var. Belki 20 senedir var."

Cemile Niçin de "30-35 senedir zeytincilik yapıyoruz. Yolumuz olmadığından dolayı ağaçlarımıza yeterince bakamıyoruz. Yolumuz yakın olsa daha sık bakabiliriz. Domuzlar ağaçlarımızı hep kırmışlar. Bundan çok üzgünüz. Sıkıntımız yol. Yol olsa daha sık gelip gidebiliriz. Başında bekleriz. Zorlukları var. Her işin bir zorluğu vardır. Bizi en çok zorlayan yolun olmaması" dedi.