Aydınlı Vatandaş: 20 Dekar Portakalı Söktük. Aç Duracağız Ama Dikmeyeceğiz. Kurtarmıyor Çünkü

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın’ın Sultanhisar ilçesindeki semt pazarında esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Sultanhisarlı bir kadın, "20 dekar portakalı söktük, gidip bakabiliriz, ‘Dikmeyeceğiz’ dedik. Aç duracağız ama dikmeyeceğiz. Kurtarmıyor çünkü. Bu ne böyle ya? Aldıklarımız işte burada bak. 400 gram peynir 60 lira olmuş. Ben, iki tane çocuk okutuyorum, bir emekli maaşım var. Eşim 76 yaşında, hâlâ köpek gibi çalışıyor" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki semt pazarında esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Sultanhisarlı bir kadın, "20 dekar portakalı söktük, gidip bakabiliriz, 'Dikmeyeceğiz' dedik. Aç duracağız ama dikmeyeceğiz. Kurtarmıyor çünkü. Bu ne böyle ya? Aldıklarımız işte burada bak. 400 gram peynir 60 lira olmuş. Ben, iki tane çocuk okutuyorum, bir emekli maaşım var. Eşim 76 yaşında, hala köpek gibi çalışıyor" dedi.

Hüseyin Yıldız, Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazarda hem üreticilerle hem de tüketicilerle sohbet eden Yıldız, vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir kadın, "Ekonomimiz çok kötü. Kötü durumdayız. 2023'te düzelteceğiz" dedi. Yıldız, "Bu devrim kadınlardan geçer. Genel Başkan'ımızın da sizlere selamları var" diye konuştu.

Pazarda tezgah açarak simit ve poğaça satan bir kadın, "Genelde 20 lira olan bir poşeti şu anda 10 liraya satamıyoruz. Vatandaş alamıyor. Paketi 10 lira, kime sorarsanız sorun, kimse almıyor" dedi. Başka bir satıcı ise "Düğüne 100 lira takıyoruz ama 500 lira mazot yakıyoruz" diyerek mazotun yüksek fiyata satıldığını belirtti.

Başka bir kadın üretici, "Yani güzel değil, iyi değil. Halimiz harap. Ben zaten istemiyorum, gitsin başımızdan kurtulalım. Herkesin yanında da diyorum. Bizi mahvetti. Mazota zam, her şeye zam. Sattığımızı yerine koyamıyoruz, daha cepten gidiyor. Ben 65 yaşındayım, hala çalışıyorum. Suriyelileri getirdi, biz onları besleyelim, bizim buradaki fakirler gitsin" dedi.

Yıldız ise "Avrupalılar 'nasıl tatil yapacağım' diye düşünürken bizim emeklilerimiz 'ikinci bir işi nasıl bulacağım' diye düşünüyor" diye konuştu.

" 20 DEKAR PORTAKALI SÖKTÜK. AÇ DURACAĞIZ AMA DİKMEYECEĞİZ. KURTARMIYOR ÇÜNKÜ"

Pazardan alışveriş yapan bir kadın, "Lanet olsun. Pazarcı nakliye parası veriyor, ekmek parası kazanacak, çocuğuna götürecek. Ne anladık biz bu hayattan, bittik biz ya. 20 dekar portakalı söktük, gidip bakabiliriz, 'Dikmeyeceğiz' dedik. Aç duracağız ama dikmeyeceğiz. Kurtarmıyor çünkü. Bu ne böyle ya? Aldıklarımız işte burada bak. 400 gram peynir 60 lira olmuş. Ben, iki tane çocuk okutuyorum, bir emekli maaşım var. Eşim 76 yaşında, hala köpek gibi çalışıyor. Değişecek, değişecek. Biz bunu istemiyoruz" dedi.