Aydınlı Oto Tamir Ustası Balık Tutkusunu Mesleğe Dönüştürdü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yıllarca araba tamiri yapan oto tamir ustası Şükrü Atçalı'nın, balık tutkusu, mesleğini değiştirdi. Kendi teknesiyle başladığı tekne tamiri işi mesleğine dönüştü.

Yıllar önce kıyıda başladığı balık tutkusunu zamanla açık denizlere taşıyan Aydınlı Şükrü Atçalı, vazgeçemediği balık tutkusu sayesinde tekne sahibi oldu. Uzun yıllar araba tamiri yapan oto tamir ustası Atçalı'nın, kendi teknesiyle başladığı tekne tamir işi ise mesleğine dönüştü. Tekne tamiri ile başlayan yolculuğunda daha da ustalaşan ve 10 yıldır bu işi yapan Atçalı, aynı zamanda denizde kalan teknelerin de kurtarıcısı oldu.

Balık tutkusu sayesinde mesleğini değiştirdiğini ifade eden tekne tamir ustası Şükrü Atçalı, "Oltayı attığımda tüm sorunları da suya bırakıyorum. Haliyle balık tutmak, benim için bir tutkuya dönüştü. Kıyı balıkçılığı ile başlayan balık tutkum, zamanla kafilelerle denize açıldı. Açık denizde balık tutmanın keyfi ile küçük bir tekne sahibi oldum. Araba tamiri ustası olduğum için mekanik işinden anlıyorum ve kendi teknemi tamir etmeye başladım. Zamanla bu işte ustalaştım haliyle. Arkadaşların da teknesini tamir ederken bir anda mesleğim haline geldi. Zaten sevdiğim bir işti. Ben de mesleğime dönüştürdüm" dedi. - AYDIN