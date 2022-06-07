Aydınlı öğrenciler 'Lider Çocuk Tarım Kampı'nda buluştu - Haberler

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Aydınlı öğrenciler 'Lider Çocuk Tarım Kampı'nda buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydınlı öğrenciler 'Lider Çocuk Tarım Kampı'nda buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Lider Çocuk Tarım Kampı' çerçevesinde Aydınlı öğrenciler kampta bir araya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Lider Çocuk Tarım Kampı' çerçevesinde Aydınlı öğrenciler kampta bir araya gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl; ilköğretim 4'üncü sınıf öğrencilerine hayatın merkezinde tarım, tarımın merkezinde çocuk ilkesinden yola çıkarak doğa bilinci ve çevre farkındalığını kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak, tarladan sofraya gıda üretimi teknolojileri ve gıda güvenirliliği hakkında bilgi vermek amacıyla 'Lider Çocuk Tarım Kampı' düzenleniyor. Belirlenen temaya dikkat çekilen ve bu yönde çalışmalar yapılan kamp programının bu seneki teması 'Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği' olarak belirlendi. 1-3 haziran 2022 tarihinde Aydın Efeler Cumhuriyet İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencilerinden oluşan 37 kişilik grupla gerçekleşen programda; 1'inci gün Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ndeki eğitim programı sonrası, Söke ilçesi balık işleme tesisi gezisi, 2'nci gün Didim Bafa Gölü denize yavru balık bırakma etkinliği, 3'üncü gün Bozdoğan Kemer Barajı alabalık çiftlikleri gezisi gibi teknik geziler yapılarak öğrencilere katılım belgeleri verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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