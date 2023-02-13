Aydınlı ilkokul öğrencisinden duygulandıran not: 'Bu bereyi giyip, üşüme olur mu?'

Kastamonu merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından depremzedeler için adeta yardım seferberliği başlatılırken, Aydın Atatürk Kent Meydanı'na gelen yardımların arsından çıkan not ise herkesi duygulandırdı. Annesinin depremzedeler için ördüğü berenin arasına okul harçlığını koyan ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Hira'nın, "Bu bereyi giyip, üşüme olur mu?" notu dikkat çekti.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde yirmi beş binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 80 binin üzerinde kişi de yaralandı.

"Harçlığım az biliyorum ama benim de katkım olsun istedim"

Depremin ardından vatandaşlar depremzedelere yardım için tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından yardım yağarken Aydın'da da Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan çadırlarda yardım toplanmaya başladı. Kent meydanındaki Türk Kızılay Aydın Şubesi'ne gelen yardımların arasından çıkan not ve nakit para ise gören herkesi duygulandırdı. Yeşil bere içerisinde yer alan 20 TL ile birlikte Aydın Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2-E sınıfı öğrencisi Hira isimli kız çocuğunun notunda, "Sevgili depremzede kardeşim. Ben Aydın'dan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2-E sınıfından Hira. Sizin için her gün dua ediyorum. Sizler için çok üzülüyorum. Bu bereyi de annem sizler için ördü. Bu bereyi giyip, üşüme olur mu? Bu da benim harçlığım. Az biliyorum ama benim de katkım olsun istedim. Babam sizler için daha fazlasını gönderdi. Kardeşim de sizler için kendi battaniyesini gönderdi. İnşallah bu günleri de beraber atlatırız. 6 Şubat'tan sonra hayat durdu. Okula gitmiyoruz. Bu yüzden harçlığım az ama bütün dualarım sizlerle. Haberlerden sizlere ne kadar çok yardım yapıldığını izliyorum ve çok seviniyorum. İnan bizim ülkemiz çok güçlü" ifadeleri yer aldığı görüldü. - AYDIN