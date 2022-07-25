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Aydınlı hacılar yurda döndü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydınlı hacılar yurda döndü

Korona virüs (Covid-19) pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra Aydın'dan hacı olmak için kutsal topraklara giden Aydınlı hacılar yurda döndü.

Korona virüs (Covid-19) pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra Aydın'dan hacı olmak için kutsal topraklara giden Aydınlı hacılar yurda döndü.

Korona virüs (Covid-19) pandemisinin etkisini kaybetmesiyle birlikte 2 yıl aradan sonra Aydın'dan hacı olmak için kutsal topraklara giden kafile dualarla uğurlanmıştı. Hac görevini yerine getiren kafile Aydın'a geri döndü. Aileleri ve sevenleri tarafından karşılanan Aydınlı hacıların dönüşünde de en az gidişleri kadar duygusal anlar yaşadı. Hac vazifesini yerine getirerek hacı olarak geri dönen Yusuf Can, gençlik yıllarından beri bu anı beklediğini belirterek günde 5 vakit yönelip namaza durduğu Kabe-İ Muazzama'yı, Ravza-i Mutahhara'yı, mübarek beldeleri görüp hacı olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. - AYDIN

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