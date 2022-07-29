Aydınlı fotoğraf sanatçısı merakını drone ile giderdi

Aydınlı fotoğraf sanatçısı Aydın-İzmir otobanında otomobili ile ilerlediği sırada oluşan trafik sıkışıklığının merakını drone ile gidermek isterken otobandaki kaza sonrası alev alan tırı ve otobanda yaşananları görüntüledi.

Olay, Aydın-İzmir otoyolu Torbalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın istikametine seyir halinde olan saman yüklü tır ile bir kamyonun çarpışması sonucu meydana kazada saman yüklü tır bir anda alev topuna döndü. Otoban kenarındaki tarlalara da sıçrayan yangın bir anda büyüyünce trafik akışına izin verilmedi. Kilometrelerce araç kuyruğu oluşan otobanda otomobili ile seyir halinde olan Aydınlı fotoğraf sanatçısı Serkan Yorgancı trafiğin neden durduğunu merak edince yanında bulunan drone ile havadan çekime başladı. Çekim sonucunda Yorgancı, alevler içerisinde kalan tırı ve otobanda yaşananları görüntüledi.

Fotoğraf sanatçısı Serkan Yorgancı, çekim sonrası otobandan Aydın'a dönerken birden yolun tıkalı olduğunu ve trafik akışının durduğunu ifade ederek, "Gerçekleştirdiğim bir çekim sonrası Aydın'a dönüyordum. Bir süre sonra trafik tıkandı ve araçlar durmaya başladı. İleride bir sorun olduğu kesindi ama ne olduğunu da bilmiyorduk. Durumu merak edip yanımdaki drone ile havadan çekim yaparak merakımı gidermek istedim. Drone benden uzaklaştıkça ekrandan bir kamyon ve tırın kaza yaptığını ve saman yüklü tırın yandığını gördüm. Büyük bir yangın vardı. Hemen kayıt tuşuna basarak o anları kayıt altına aldım. Mesleğim gereği tüm ekipmanlarımı her zaman yanımda taşıyorum. Şimdiye kadar cihazımı hep güzel anları kayıt altına almak ve mutluluklara ortak olmak için kullanmıştım. Bu olay benim için farklı oldu. Kaza yapan sürücülere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - AYDIN