Aydınlı esnaf sabır küpüne döndü

Aydın'da yaklaşık 15 yıldır sandalye ticareti yapan Emre Kama isimli esnaf satışını yapıp ücretini aldığı sandalyeleri öyle bir gerekçe ile geri almak zorunda kaldı ki duyanlar kulaklarına inanamadı.

Aydın'da yaklaşık 15 yıldır sandalye ticareti yapan Emre Kama isimli esnaf satışını yapıp ücretini aldığı sandalyeleri öyle bir gerekçe ile geri almak zorunda kaldı ki duyanlar kulaklarına inanamadı. Firmadan 4 özel tasarım ve renge sahip plastik sandalye alan kadın müşteri 'oturunca üşütüyor' gerekçesi ile tüketici haklarına başvurdu. Önce gerekçeye itiraz eden firma Tüketici Hakları'ndan gelen 'İade alıp ücreti geri ödeyeceksin' kararı ile sandalyeleri geri alıp parayı iade etmek zorunda kaldı.

İlginç olay Aydın Merkez Efeler İlçesi Güzelhisar Mahallesi Albay Şefik Caddesi üzerinde masa sandalye işi yapan bir firmada yaşandı. Edinilen bilgiye göre; firmaya özel tasarım ve renkli sandalye almak için müracaat eden kadın müşteri sipariş üzerine İstanbul'dan getirtilen özel renkli sandalyeleri alıp ücretini de ödedi. Evine teslim edilen sandalyelerde 2 gün oturan kadın müşteri firmayı arayarak 'sandalyeler üşütüyor' diyerek geri iade etmek istedi.

Yaşadığı ilginç durumu zaman zaman gülerek zaman da öfkeyle anlatan esnaf Emre Kama, "Müşteri önce bizimle şakalaşıyor zannettik. İşin ciddi olduğunu öğrenince şaşırdık. Kadın müşterimiz 'pijamam kalın olmasına rağmen sandalyede oturunca üşüyorum" diyerek aldığı ürünleri iade etmek istedi. Biz de böyle bir gerekçe ile malı geri alamayacağımızı belirtince Tüketici Hakları'na gitmiş. Tüketici Hakları'ndan gelen karar ile malımızı iade alıp ücreti geri ödemek zorunda kaldık" diyerek benzer durumun pek çok esnafın başına geldiğini belirterek Aydın esnafının adeta sabır küpüne döndüğünü söyledi. - AYDIN