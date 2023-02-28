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Aydınlı eğitimci yakalandığı hastalığa yenik düştü

Yerel Haberler

Aydınlı eğitimci yakalandığı hastalığa yenik düştü

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (ATL) öğretmenlerinden Yıldıray Günaydın (58) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin (ATL) öğretmenlerinden Yıldıray Günaydın (58) yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

ATL 1982 mezunu olan ve aynı zamanda uzun yıllar okulda yöneticilik yapan Elektrik-Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Yıldıray Günaydın bir süre önce rahatsızlandı. Tedavi altına alınan Günaydın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve iki çocuk babası Günaydın'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere Aydın'daki eğitim camiasını yasa boğdu. Günaydın'ın cenazesinin öğle namazına müteakip Efeler Bey Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Anadolu Lisesi Aydın Yerel Haberler

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