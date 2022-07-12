Aydınlı çocuklar bayram coşkusunu aquaparkta yaşadı - Haberler

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Aydınlı çocuklar bayram coşkusunu aquaparkta yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Aydınlı çocuklar bayram coşkusunu aquaparkta yaşadı

Aydın'da hava sıcaklığı 40 dereceleri bulurken Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekstil Park içerisinde açılan aquapark, bayramda çocukların eğlence ve serinleme merkezine dönüştü.

Aydın'da hava sıcaklığı 40 dereceleri bulurken Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekstil Park içerisinde açılan aquapark, bayramda çocukların eğlence ve serinleme merkezine dönüştü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kent hayatına kazandırdığı Aydın Tekstil Park, geniş yeşil alanları, sosyal aktivite imkanları ve düzenlenen etkinlikler ile vatandaşların en gözde buluşma noktası oldu. Bayramın güzel havası ve tatil imkanını birleştiren aileler, çocukları ile kaliteli zaman geçirmek için Aydın Tekstil Park'ı tercih etti. Hem serinlemek hem de keyifli bir aktivitede bulunmak için aquaparka gelen aileler, çocuklarıyla doyasıya eğlendi. Birçok ailenin bayram hediyesi değerlendirdiği aquapark, merkezi konumunun yanı sıra; hijyenik ve nezih bir ortam sunması nedeniyle de ailelerin tarafından gönül rahatlığı ile tercih ediliyor.

Aydın Tekstil Park'ın halka kazandırılması konusunda verilen emeğin karşılığını, parka gösterilen yoğun ilgi ile aldıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çocukların mutlu bir şekilde vakit geçirdiği, özgürce koşup eğlendiği bir ortamı kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Çerçioğlu, çocukların bayram boyunca eğlence dolu vakit geçirmesini dileğini belirterek, tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutladı. - AYDIN

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