ÇERKEZKÖY, TEKİRDAĞ (İHA) - Kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy-Kapaklı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy'den Kapaklı istikametine seyir halinde olan Recep O. yönetimindeki 34 CVV 227 plakalı araç, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı görenler 112 sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Yaralının durumu iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.