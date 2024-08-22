Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Saymanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Aydın Yörük Efe Kültür Derneği Saymanı Bahri Abalı geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Aydın Yörük Efe Kültür Derneğimiz Saymanı Bahri Abalı geçirdiği bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Abalı'nın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Abalı'nın cenazesinin 22 Ağustos Perşembe günü öğle namazından sonra Girne Camisi'nden alınıp Çakırbeyli Mezarlığı'na defin edileceği öğrenildi. - AYDIN