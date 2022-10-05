Aydın yerel: Kuşadası Belediyesi Deniz Canlıları Tanıtım Merkezi Kuruyor

Aydın yerel haberine göre Kuşadası Belediyesi, Sevgi Plajı’nda Deniz Canlıları Tanıtım Merkezi kurma kararı aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kurulacak olan merkez, Kuşadası denizlerinin ekolojik zenginliğini tanıtmayı, denizlerde yaşanan çevresel sorunlara dikkat çekmeyi ve yaralı deniz canlılarını tedavi etmeyi amaçlıyor.

Kuşadası Belediyesi, Sevgi Plajı'nda Deniz Canlıları Tanıtım Merkezi kurma kararı aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde kurulacak olan merkez, Kuşadası denizlerinin ekolojik zenginliğini tanıtmayı, denizlerde yaşanan çevresel sorunlara dikkat çekmeyi ve yaralı deniz canlılarını tedavi etmeyi amaçlıyor.

Kuşadası Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısında alınan kararla kurulacak olan Deniz Canlıları Tanıtım Merkezi, denizel ekosistemin tanınırlığını ve Türkiye denizlerinde yaşanan çevresel sorunların görünürlüğünü arttırmak için çalışma yürütecek. Deniz Canlıları Tanıtım Merkezi, caretta caretta, Akdeniz foku gibi nesli tehlike altında olan türlere ev sahipliği yapan Kuşadası'nın ekolojik zenginliklerini korumak, tanıtmak ve bu türlerin yaşamını tehdit eden çevresel faktörlere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilinçlendirme çalışmaları düzenleyecek.

YARALI DENİZ HAYVANLARI TEDAVİ EDİLECEK

Merkez bünyesinde ziyaretçilerin deniz canlılarının hayat döngülerini ve canlı örneklerini inceleyebilecekleri bir alan oluşturacak. Bunların yanında EKODOSD gibi çevrenin ve ekosistemin korunmasına yönelik faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde hareket edecek olan Deniz Canlıları Tanıtım Merkezi, yaralı deniz hayvanlarının bakım ve tedavilerini de yapacak.