Aydın yerel: Karacasu Kaymakamı dünya evine girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın yerel: Karacasu Kaymakamı dünya evine girdi

Aydın yerel: Karacasu Kaymakamı dünya evine girdi

Aydın yerel yerel haberine göre Aydın'ın Karacasu ilçesinin genç Kaymakamı Hatice Gamze Yılmaz, hayatını Ödemiş 2. Asliye Hukuk Hakimi Hasan Kuran ile birleştirdi.

 - Güncelleme:

Aydın'ın Karacasu ilçesinin genç Kaymakamı Hatice Gamze Yılmaz, hayatını Ödemiş 2. Asliye Hukuk Hakimi Hasan Kuran ile birleştirdi. Yaklaşık 2 ay önce nikah kıyan Kuran çifti, Eskişehir'de yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında vekil olarak Karacasu'da göreve başlayan Kaymakam Hatice Gamze Yılmaz, 2 ay önce nikahlandığı Ödemiş Hakimi Hasan Kuran ile Eskişehir'de düzenlenen bir düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğün törenine, Kuran çiftinin aileleri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda davetli katılırken, Aydın'dan da düğüne katılan kaymakamlık personeli, kurum amirleri ve muhtarlar da genç çifti yalnız bırakmadı. Masaları tek tek dolaşarak konuklarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Yılmaz'ın mutluluğu gözlerinden okunurken, çiftin dansıyla başlayan düğün töreni, pasta merasimi ve zeybek oyunlarıyla devam etti. Eskişehirli Kuran ailesi ile Gümüşhaneli Yılmaz aileleri, evlatlarının mürüvvetini görmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuran-ı Kerim Gamze Yılmaz Karacasu Aydın Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title