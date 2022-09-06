Aydın yerel haberleri... Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk koroner anjiyografi başarı ile yapıldı

Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk koroner anjiyografi başarı ile yapıldı

AYDIN - Aydın, son 3 yılda sağlık imkanlarındaki başarısı ile yaklaşık yüzde 50 büyüme kaydederken Nazilli Devlet Hastanesi'nin anjiyo hayali gerçek oldu.

Her geçen gün büyüyen sağlık imkanları ile sevk eden değil sevk alan bir il olma konuma yaklaşan Aydın, sağlık alanındaki başarılarıyla da ilkleri yaşamaya devam ediyor. Bu çerçevede Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk koroner anjiyografi başarı ile yapıldı. Koroner Anjiyografi Ünitesi'nin hizmete açılmasıyla birlikte, hastanenin anjiyo hayali de gerçek oldu. Anjiyografi Ünitesi'nde, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dr. Mehmet Elçik, Uzm. Dr. Abdullah Güven, Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Uzm. Dr. Bayram Çelebi Karataş, Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Arpaz, Perfüzyonist Merve Serin, Hemşire Fatma Kaya, Anestezi Teknisyeni Bilgehan Keskin, Röntgen Teknisyeni Salih Miraç Tamer'in yer aldığı ekip tarafından Hasan Binbirçiçek isimli hastaya, Koroner Anjiyografi başarılı bir şekilde uygulandı.

Başarılı operasyon ile ilgili açıklama yapan Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz; "Çok uzunca zamandır bölgenin önemli ihtiyacı ve bizim heyecanla hayalini kurduğumuz kalp merkezinin faaliyete geçmiş olması büyük bir mutluluk kaynağı. Başta bağışçılarımız olmak üzere emeği geçen tüm kişi ve kurumlara minnettarız. Vatandaşlarımızın kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi, hizmet standartlarını yükseltmek üzere ihtiyaç dahilinde bölge ihtiyaçları hedeflenerek yapılan planlama neticesinde, Nazilli Devlet Hastanesi'nde hizmete giren Anjiyo Ünitesi hayata geçirilerek Nazilli ve çevresine kardiyak ve vasküler cerrahi alanında kaliteli, özellikli tanı ve tedavi imkanı sağlanmıştır. Nazilli Devlet Hastanemiz sevk eden değil sev alan bir hastanemiz konumundadır. Anjiyografi Ünitesi'nin hizmete girmesi ile birlikte vatandaşlarımızın çevre illere sevk edilmesinin önüne geçilecektir. Anjiyoyu gerçekleştirilen ekibimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca bağışçımız tarafından desteklenen 13 milyon 800 Bin TL'lik bu kıymetli hizmet için kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, hizmet başkanları, Nazilli Devlet Hastanesi Başhekim ve hastane yönetimi ile birlite Koroner Anjiyografi sonrası gözlem amaçlı Koroner Yoğun Bakıma alınan Hasta Hasan Binbirçiçek'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.