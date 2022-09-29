Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın yerel haberleri | Kuşadası'nda yaşayan yerleşik yabancılardan dijital haritaya tam not

Yerel Haberler

Aydın yerel haberleri | Kuşadası'nda yaşayan yerleşik yabancılardan dijital haritaya tam not

Aydın haberleri: Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan vatandaşlar, yerleşik yabancılar ile ziyarete gelen turistlerin gidecekleri yerlere rahatça ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan dijital harita, Kuşadası Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile Yabancılar Meclisi Üyelerine tanıtıldı.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan vatandaşlar, yerleşik yabancılar ile ziyarete gelen turistlerin gidecekleri yerlere rahatça ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan dijital harita, Kuşadası Kent Konseyi Yürütme Kurulu ile Yabancılar Meclisi Üyelerine tanıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi üyeleriyle ortaklaşa hazırladığı ve kentin ulaşım rotalarını içeren dijital haritayla ilgili Kuşadası Kent Konseyi Yürütme Kurulu ve Yabancılar Meclisi üyelerine bir sunum yaptı. Kuşadası Kent Konseyi binasında düzenlenen toplantıyla projenin ilk ayağını oluşturan 'Şehir Ulaşım Haritasının' detayları katılımcılarla paylaşıldı. Kentte yaşayan yerleşik yabancıların da yer aldığı sunumda duraklara Türkçe ve İngilizce olarak konacak ve üzerinde duraktan kaç numaralı minibüsün geçtiği yazan totemler de tanıtıldı. İlerleyen dönemde kentteki tarihi rotalar ve müzeler ile düzenlenen etkinliklerin yeri ve saatiyle ilgili bilgilerin de yer alacağı dijital harita Yabancılar Meclisi üyeleriyle yerleşik yabancılardan tam not aldı. Altı dilde hazırlanan QR koda sahip uygulama sayesinde Kuşadası'nda farklı noktalara gitmek isteyenlerin kafasında oluşan soru işaretleri de artık ortadan kalkacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Belediyesi Kent Konseyi Kuşadası Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title