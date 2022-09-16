Aydın yerel haberleri... Kuşadası'nda okul denetimleri devam ediyor

Aydın haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul saatlerinde dışarıda olan öğrenciler ve oyun salonlarına yönelik güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde okul saatlerinde dışarıda olan öğrenciler ve oyun salonlarına yönelik güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği koordinesinde il genelinde yeni eğitim öğretim yılı ile birlikte okul içerisinde ve çevresinde güvenlik tedbirleri uygulamaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Kuşadası Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen emniyet ekipleri ilçe genelindeki okul çevrelerindeki parklar ve oyun salonlarında güvenlik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde okul saatlerinde dışarıda olan öğrenciler ve okul saatlerinde öğrencilerin alınmasının yasak olduğu oyun salonlarında kontroller yapıldı.

Konu ile ilgili Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Yeni Eğitim Öğretim yılının başlaması nedeniyle polis bölgesinde yer alan okullarımız civarındaki parklarda ve oyun salonlarında güvenlik önlemleri uygulaması devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - AYDIN