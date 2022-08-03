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Aydın yerel haberleri: Kuşadası Davutlar Yeni Yollarına Kavuşuyor

Aydın yerel haberleri: Kuşadası Davutlar Yeni Yollarına Kavuşuyor

Aydın yerel haberi | Kentin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Caddesi’ndeki çalışmalarını tamamlarken Yorulmaz Sokak ve Çoban Sokak’taki kilit parke, oluk ve bordür taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

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Kentin farklı noktalarında yol yapım ve onarım çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Caddesi'ndeki çalışmalarını tamamlarken Yorulmaz Sokak ve Çoban Sokak'taki kilit parke, oluk ve bordür taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Kuşadası'nda yürütülen çalışmalarda, 2022 yılının ilk yedi ayında Davutlar Mahallesi'nin 14 sokağı ile iki caddesinde toplam 55 bin 650 metrekare yeni yol yapıldı. Alt yapı çalışmalarının bittiği 27 bin 225 metrekarelik alanda da gerekli parke, asfalt, oluk ve bordür imalatları ile tamirat işleri tamamlandı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Davutlar Mahallesi İbrahim Saka Caddesi'nde sürdürülen parke döşeme çalışmaları sona erdi. Ayrıca Çoban ve Yorulmaz sokaklarda çalışmalar devam ediyor. Toplam 5 bin 610 metrekarelik alanı kapsayan çalışmada kaldırım ve yollara 1900 metrekare kilit parke taşı, bin metrekare bordür taşı ve 400 metrekare oluk taşı döşemesi yapıldı. Davutlar Mahallesi'ndeki çalışmalar ilerleyen günlerde Halit Soykut Caddesi ile Güler, Arslanoğlu ve Ersin sokaklarda devam edecek.

ANKA / Yerel

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