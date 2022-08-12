Aydın yerel haberleri... Kuşadası Belediyesi Çalışanı Ahmet Balsak, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kuşadası Belediyesi, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdür Vekili Ahmet Balsak için Belediye Ana Hizmet Binası önünde cenaze töreni düzenledi.

Belediye'de yedi yıldır görev yapan Ahmet Balsak, dün oturduğu sitede uğradığı saldırıda boynuna aldığı bıçak darbesi nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan Balsak'ın cenazesi, bugün Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki evininin önünden alınarak Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'na getirildi.

Kuşadası Belediyesi önünde düzenlenen törene; Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, belediye personeli, siyasi partilerin temsilcileri ile Ahmet Balsak'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Balsak'ın cenazesi törenden sonra Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde cenaze namazının kılınması için Hanım Camii'ne götürüldü. Ardından toprağa verilmesi için uçakla memleketi Diyarbakır'a gönderildi.

Törende konuşan Başkan Ömer Günel derin bir üzüntü içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle başta ailesi ve yakınları olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Ahmet sadece mesai arkadaşımız değildi. Ahmet herkese sevgiyle bakan, herkese gönülden yardım eden, hiç kimseyi incitmeyen bir kardeşimizdi. Biz sadece bir mesai arkadaşımızı değil aynı zamanda bir dostumuzu kaybettik. Çocuklar bir babayı, kardeşler bir kardeşi, anne ve baba da bir evladı kaybetti. Tarifsiz bir acı içerisindeyiz. Herkesin birer ateş topuna döndüğü bu toplumda artık kimin başına ne zaman ne geleceğini kestiremez hale geldik. Küçücük bir tartışmanın bir insanın hayatına nasıl mal olabileceğinin çok kötü bir örneğini yaşıyoruz. Ahmet'i hiç unutmayacağız. Çocukları ve eşi bizlere emanet. Bir an olsun yanlarından ayrılmayacağız. Değerli mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, eşine, yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyu."