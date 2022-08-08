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Aydın yerel haberleri: Kuşadası Belediye Tiyatrosu Kursiyerleri, Katılım Belgelerine Kavuştu

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Aydın yerel haberleri: Kuşadası Belediye Tiyatrosu Kursiyerleri, Katılım Belgelerine Kavuştu

Aydın haberler: Kuşadası Belediye Tiyatrosu’nda gençler ve yetişkinlere yönelik tiyatro eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda gençler ve yetişkinlere yönelik tiyatro eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu'nda, farklı yaş gruplarına tiyatroyu sevdirmek ve yetenekli oyuncular yetiştirmek amacıyla verilen gençlik ve yetişkin tiyatro eğitimi sona erdi. Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan ve tiyatro eğitmeni Filiz Sarıözbatı tarafından 6 ay boyunca verilen eğitime toplam 33 kursiyer katılım sağladı. Kursiyerler sertifikalarını Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen bir törenle aldı. Törende katkılarından dolayı Sudi Pulathaneli'ye de teşekkür belgesi verildi.

Tiyatronun bir toplumun gelişimine katkı sağlayan önemli sanat dallarından biri olduğunu belirten Yönetmen Turan, "Kursiyerlermiz Bernard Alba'nın Evi ve Kim Akıllı Kim Deli isimli oyunları sahneleyerek seyirci karşısına çıktı. Kuşadası Belediyesi olarak kentimizdeki farklı yaş gruplarına tiyatroyu sevdirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Kurslarımıza katılarak sertifikalarını alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitimlerimiz yeni dönemde de aynı şekilde devam edecek" dedi.

ANKA / Yerel

Kuşadası gençlik Yerel Haberler

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