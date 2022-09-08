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Aydın yerel haberleri: Jandarma Kuşadası'nda vatandaşları bilgilendiriyor

Yerel Haberler

Aydın yerel haberleri: Jandarma Kuşadası'nda vatandaşları bilgilendiriyor

Aydın yerel haberi: Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa, Hayvanları Koruma Timi ve Aile İçi Şiddeti Önleme Bürosu tarafından Kuşadası'nda vatandaşlar orman yangınları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa, Hayvanları Koruma Timi ve Aile İçi Şiddeti Önleme Bürosu tarafından Kuşadası'nda vatandaşlar orman yangınları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa, Hayvanları Koruma Timi ve Aile İçi Şiddeti Önleme Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda vatandaşlar orman yangınları karşısında nasıl hareket edilmeli, alınması gerekli önlemler ve benzeri konularda bilgilendirmede bulunuyor. Ayrıca kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yürütülen bilgilendirme çalışması ile de şiddete maruz kalan kadınların sahip olduğu yasal haklar ve izlemeleri gereken yöntemlerle ilgili olarak bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme çalışmalarının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Aydın Yerel Haberler

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