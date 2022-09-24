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Aydın yerel haberleri | Germencik'te Kur'an Kursları eğitim-öğretime başladı

Yerel Haberler

Aydın yerel haberleri | Germencik'te Kur'an Kursları eğitim-öğretime başladı

Edinilen Aydın haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde ihtiyaç odaklı Kur'an Kursları ile 4-6 yaş Kur'an Kursları eğitim-öğretime başladı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde ihtiyaç odaklı Kur'an Kursları ile 4-6 yaş Kur'an Kursları eğitim-öğretime başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş Kur'an Kurslarında 2022-2023 eğitim-öğretim yılı başladı. Germencik'te yeni dönemin açılışı ile birlikte eğitim-öğretime başlayan minikler ders başı yaptı. Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun, İlçe Vaizi Hacer Yıldırım ve Din Hizmetleri Uzmanı Cüneyt Karataş ile birlikte 4-6 Yaş Kur'an Kurslarını ziyaret etti. İlçe Müftüsü Coşkun, 2022 - 2023 yeni eğitim-öğretim yılının veliler ve öğrenciler için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, öğrencilere başarılar diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Germencik Hisarcık Aydın Yerel Haberler

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