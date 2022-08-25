Aydın yerel haberleri: Efeler Belediyesi Park Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Efeler Belediyesi, sorumluluk alanındaki parklarda bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belediyenin sorumluluk alanında bulunan parklarda bakım, onarım, yenileme ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda oynayabilmeleri için Tepecik mahallesindeki Şehit Fırat Lokmacı Parkı'nı yeniden dizayn etmek için mesai harcıyor.

Parkın eskiyen zeminini ve oyun grubunu yenileyen ekipler, parkı çocuklar ve aileler için hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Ekiplerimiz sahada parklarımızın kontrolünü sağlıyor. Yıpranan, bakım gerektiren çocuk oyun gruplarımız yenileniyor. Parklarımızı daha güzel hale getirmek adına belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bu konuda çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdüreceğiz" dedi.