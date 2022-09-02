Başkan Atay'dan amatör kulüplere nakdi yardım

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin sezon öncesi ilk gider kalemlerinin karşılanması için iki bin lira olarak açıkladığı nakdi yardım sözünü belediye meclisine taşıdı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin sezon öncesi ilk gider kalemlerinin karşılanması için iki bin lira olarak açıkladığı nakdi yardım sözünü belediye meclisine taşıdı. Meclis üyelerinden nakdi yardım için yetki alan Başkan Atay, amatör ligler başlayınca ayrıca bir nakdi yardım yapacaklarının müjdesini yineledi.

Geçtiğimiz günlerde Efeler ilçesinde faaliyet gösteren 65 amatör spor kulübünün başkan ve yöneticileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, toplantıda kulüplerin sezon öncesi ilk gider kalemi olan vize işlemleri ve antrenör sözleşmeleri için 2 bin lira nakdi yardım sözü vermişti. Efeler Belediyesi'nin Eylül ayı ilk meclis toplantısında bu sözünü meclis gündemine alan Başkan Atay nakdi yardım için meclis üyelerinden yetki istedi.

Konu ile ilgili meclis üyelerini de bilgilendiren Başkan Atay, "İlçemizdeki spor kulüplerinin sezon öncesi ilk gider kalemi olan antrenör sözleşmesi ve kulüp vize işlemleri için 2 bin liraya ihtiyacı vardı. Kulüplerimize bu meblağı nakdi yardım olarak vermek için acil olarak meclis gündemine aldık. Kulüplerimizin lig maçları birkaç ay sonra başlayacak. O zaman ayrı bir nakdi yardım daha yapacağız" dedi. Bilgilendirmenin ardından Başkan Atay, Efeler'deki kulüplere yapılacak 2 bin liralık nakdi yardım konusunu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti. Pazartesi günü yapılacak Eylül ayı ikinci meclis toplantısında nakdi yardım konusu karara bağlanacak ve belediyenin kulüplere nakdi yardımları gerçekleşmiş olacak. - AYDIN