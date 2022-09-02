Aydın haberi... Dünya Barış Günü Kuşadası'nda Coşkuyla Kutlandı

Aydın haber... 1 Eylül Dünya Barış Günü Kuşadası’nda coşkuyla kutlandı. Kuşadası Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi tarafından “Barış Yaşatır” sloganıyla gerçekleşen kutlamalar, resim sergisi, şiir ve müzik dinletisi ve dans gösterileri ile gün boyu devam etti.

1 Eylül Dünya Barış Günü Kuşadası'nda coşkuyla kutlandı. Kuşadası Kent Konseyi Kültür ve Sanat Meclisi tarafından "Barış Yaşatır" sloganıyla gerçekleşen kutlamalar, resim sergisi, şiir ve müzik dinletisi ve dans gösterileri ile gün boyu devam etti.

Kuşadası'nda 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları sabah saatlerinde barışın simgesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda düzenlenen karma resim sergisi ile başladı. Akşam saatlerinde Kuşadası Türk Sanat Müziği Korosu ve Kuşadası Ramazan Uslu Türk Müziği Korosu'nun birlikte sahne aldığı konserle devam eden kutlamalar, Burçin Orhon ve Senior Dans Grubu dans gösterisi ile sürdü. Kutlamalar, 7 yaşındaki Ela Ünver tarafından okunan "Kız Çocuğu" isimli şiirle sona erdi.

Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, barışı en iyi anlatan ortak dilin sanat olduğuna dikkat çekerek, "Kuşadası Kent Konseyi olarak Dünya Barış Günü'nde herkesin ortak dili olan dans, şiir ve müzik eşliğinde barışın önemini anlatmak istedik. Barışın simgesi olan İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda bu etkinlikleri gerçekleştirmek de bizim için ayrıca güzel oldu. Bu güzel günde düzenlediğimiz etkinliklerimizde bize destek veren Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz "dedi.