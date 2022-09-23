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Aydın yerel haberleri... Didim'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Yerel Haberler

Aydın yerel haberleri... Didim'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Aydın haberi: Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol yapım ve yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın öncülüğünde Didim Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların talepleri ve Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok farklı mahallesinde yol yapım ve yenileme çalışması başlattı. Çalışmalarda Hisar, Efeler ve Altınkum Mahalleleri'nde sürdürülen yol yapım, yenileme, bakım ve kaldırım yapımı işlerinde sona gelindi. Yapımı tamamlanan ve yenilenen yollar, vatandaşların kullanımına sunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ahmet Deniz Atabay Didim Belediyesi Yerel Haberler

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