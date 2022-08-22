Aydın yerel haberleri: Büyükşehir Belediyesi, Aydın Yuvarlaması'nın coğrafi işaretini aldı

Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın geleneksek tatlarından "Aydın Yuvarlaması"nın (yuvalama) coğrafi işaretini aldı. Markalaşmanın önemine vurgu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın geleneksel lezzetlerini koruma altına almaya devam edeceklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçmişi çok eskiye dayanan ve özellikle düğün gibi cemiyetlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan yuvarlamayı koruma altına aldı. Coğrafi işaretin alınmasıyla birlikte ticari üretimde yuvarlamanın mahreç ve işaretinin ürünün ambalajı üzerinde bulunması gerekecek. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret verilen "Aydın Yuvarlaması"na bir standart getirilirken, böylelikle yuvarlamanın üretim şartları ve yöntemi en doğru şekilde kayıt altına alınmış oldu.

'Katma değeri önemsiyoruz'

Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'a özgü ürünlerin tanıtılması ve tescillenmesi için çalışmalar yürütmeye devam edeceğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Günümüzde üretimde markalaşmak oldukça önemli. Geleneksel olarak evlerde, cemiyetlerde yapılagelen yuvarlamamızın da endüstriyel olarak doğru şekilde üretilmesi önem arz ediyor. Üreticilerimizin katma değerli ürünler üretmesini ve bu ürünlerin de tescillenmesini özellikle önemsiyoruz. Bu sebeple üreticilerimize verdiğimiz her türlü desteğin yanında, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak için de Aydın'la ün bağı bulunan her ürünün tescili için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN