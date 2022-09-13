Aydın yerel haberleri: Aydın'da jandarma ekipleri aile içi şiddet ve orman yangınlarına dikkat çekti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karacasu'da bulunan Afrodisias Antik Kenti ile Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı ziyarete gelen vatandaşlar güncel konulara karşı bilgilendirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısmı tarafından, Karacasu ilçesinde bulunan Afrodisias Antik Kenti ile Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı ziyarete gelen bin 577 vatandaş ile görüşüldü. Jandarma ekipleri vatandaşlara 'orman yangınları ile mücadele, doğa ve çevre bilinci oluşturma, kültürel varlıklarımızın önemi, kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde ise kadına el kalkamaz' mottosuyla bilgilendirmelerde bulunuldu. Öte yandan ekipler tarafından konu ile ilgili broşür dağıtımı yapılarak vatandaşlardan gelen sorular cevaplandırıldı. Ayrıca milli park girişine durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla 'kadına el kalkmaz' afişleri asıldı. - AYDIN