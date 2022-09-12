Aydın yerel haberleri: Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlamaları başladı

Gelen Aydın haberlerine göre Aydın'da 'Ahilik Haftası' dolayısıyla hafta boyunca düzenlenecek olan bir kutlama programı çerçevesinde ilk tören Aydın Valiliği önünde gerçekleştirildi.

Aydın'da 'Ahilik Haftası' dolayısıyla hafta boyunca düzenlenecek olan bir kutlama programı çerçevesinde ilk tören Aydın Valiliği önünde gerçekleştirildi.

Aydın'da 'Ahilik Haftası' kutlamaları çerçevesinde hafta boyunca gerçekleştirilecek olan programlardan ilki Aydın Valiliği önünde gerçekleştirilirken, programda Atatürk büstüne Ticaret İl Müdürlüğü, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB), Aydın Ticaret Odası Başkanlığı ve Aydın Sanayi Odası Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından; Ahilik İl Kutlama Komitesi, İlin Ahisi İsmail Gülcan, İlin Kalfası Ali Mehmet Gel, İlin Çırağı Alihan Kaplan ve esnaf odası temsilcileri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

AYESOB Başkanı Muhammed Ali Künkcü Ahi Evran'ın kendilerine bıraktığı mirası devam ettirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Ahi Evran'da 3 ana unsur görüyoruz. Birincisi kendisinin Moğol Savaşı'nda 93 yaşında şehit şehit olmasından dolayı kahramanlığı, ikincisi yüksek ahlak, üçüncüsü de aklı görüyoruz. Ahi Evran o dönemde büyük bir teşkilat kurarak esnafların bu günlere gelmesine sebep olmuştur. Kendisine minnettarız. Bizler de bu duygu ve düşüncelerle onların bize bıraktığı mirası devam ettirmeye çalışıyoruz" diye konuşarak ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağını tanıttı.

Ahilik kültürünün önemli bir kültür olduğunu belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Bu kültürün yaşatılması bakımından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerimizin koordinasyonunda güzel çalışmalar ortaya konuyor. Geleneklerimizin sürdürülmesi, kaybolmaması ve kuşaktan kuşağa aktarılması bu tür organizasyonların da katkısı ile devam edecektir. Özellikle çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa geçiş ve mesleğin ayrıntılarını öğrenme bu yönüyle de oldukça önemli. Belirli mesleklerin kaybolmaması, yaşatılması ve sürdürülmesi ahilik geleneğinin içerisinde var olan önemli unsurlardan birisi. Geleneksel mesleklerimizi devam ettiren tüm kişilere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Aksoy, ahilik geleneğinin sürdürülmesi bakımından yapılan her bir etkinliğin oldukça değerli ve değerli olduğunu da sözlerine ekledi.

Ziyaret sonunda İlin Ahisi seçilen 61 terzi İsmail Gülcan'a Vali Aksoy tarafından hediyeleri verilirken, ahiliğin önemli sembollerinden olan şed kuşatıldı. Vali Aksoy daha sonra İlin Kalfası seçilen Ali Mehmet Gel'e ve İlin Çırağı seçilen Alihan Kaplan'a hediyelerini vererek mesleklerinde başarılar diledi.

Ahilik Haftası kutlama programları hafta boyunca düzenlenecek bir dizi etkinlik ile devam edecek. - AYDIN