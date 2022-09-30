Aydın yerel haberleri... Aydın'da 6 yılda bin 347 kolluk kuvveti şikayeti yapıldı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde kurulan Kolluk Gözetim Komisyonu, Aydın'da düzenlenen Kamu Farkındalığının Artırılması Programı ile anlatılırken, Aydın'da son 6 yılda kolluk kuvvetlerine yönelik toplam bin 347 ihbar ve şikayet yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Kolluk Gözetim Komisyonu, 10.'su düzenlenen Kamu Farkındalığının Artırılması Programı çerçevesinde Aydın'da anlatıldı. Aydın Ticaret Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Kolluk Gözetimi Komisyonu tanıtılırken, uygulama ile toplumsal farkındalığın artırılması, görevli personele rehberlik edilmesi, konuyla ilgili mesleki bilgi ve becerilerin paylaşılması ve birlikteliğin sağlanması amaçlandığına dikkat çekildi. Kolluk Gözetim Komisyonu'na gelen ihbar şikayetlerin değerlendirme sürecinin de anlatıldığı programda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, komisyonun kurulduğu günden bu yana Aydın genelinde bin 347 kolluk gözetimi ile ilgili ihbar ve şikayet geldiğini ve bunların bin 219 tamamlandığını, 128'inin de devam ettiğini ifade etti.

"Toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Komisyon Üyesi Vali İbrahim Akın, komisyon ile ilgili bilgilendirme yaparak "2016 yılında Kolluk Gözetim Komisyonu kurulması hakkındaki kanun Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanunla, İçişleri Bakanlığı bünyesinde kolluk gözetim komisyonu kuruldu. Komisyonun sekreterinin görevi ise mülkiye teftiş kurumuna verildi. 2019 yılında da Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan atamalarla, komisyon faaliyetine başladı. Kolluk gözetim komisyonu kurulmasıyla amaçlanan, ülke genelinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelinin işlediği iddia edilen suç, eylem veya tutumlar hakkında, yapılan ihbar ve şikayetleri merkezi bir kayıt altına almak. Bu konuda, idari merciler tarafından yapılan soruşturmaların, hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını sağlamak, bütün bu süreçleri izleyebilmektir. Bugün Türkiye genelinde bin 7 kolluk ihbar ve şikayet bürosu oluşturulmuş, bu bürolarda görev yapmak üzere toplam 2 bin 513 personel görevlendirilmiştir. Kolluk Gözetim Komisyonu, Kamu Farkındalığının Artırılması Programın'ın 10.'sunu bugün bu güzel ilimizde gerçekleştiriyoruz. Bu programla, kolluk gözetimiyle ilgili, toplumsal farkındalığı artırmayı, görevli personele rehberlik etmeyi, konuyla ilgili mesleki bilgi ve becerileri paylaşmayı uygulamada birliktelik sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün, bizden sonra eğitim verecek arkadaşlarımız, komisyonun kurulması ve bütün mevzuatın hazırlanması aşamasında, yani işin mutfağında görev almış deneyimli arkadaşlarımızdır. Bugün Aydın'da, bu güzel mekanda, bu etkinliği gerçekleştirmemizin yolunu açan Valimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkese ve değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Komisyon çok önemli bir görev ifa ediyor"

Bu gözetim komisyonu farkındalık toplantısına Aydınlılar olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade ediyorum. Kolluk hizmetleri sunulurken, kolluk kuvvetlerinin işlediği iddia edilen suçlarla ilgili sağlıklı bir çalışma yapılabilmesi için böylesine bir organizasyonun kurulmuş olması, ülkemizin yurt dışından ithal edilebileceği bazı konularda da önleyici bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel hak ve hürriyetlerin korunması, insan haklarının ihlallerinin önlenmesi bakımından 2000'li yıllardan sonra da önemli çalışmalar ortaya kondu ve bugün artık Türkiye'de insan haklarının ihlal edildiği iddialarını sistematik bir şekilde ortaya koyabilecek hiçbir done bulunmamaktadır. Tabiki insan unsurunun olduğu her yerde bireysel hatalar olabilir, önemli olan devletin ilgili kurumlarının bu konuda duyarlı olması ve bu anlamda bir davranışta bulunan kişiler varsa onlarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı yapmasıdır. 2016 yılında çıkarılan Kolluk Gözetim Komisyonu, alanda uygulamaları ile birlikte bu konudaki iddiaların en ciddi şekilde incelemesi açısından çok önemli bir görev ifa ediyor. Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen bu çalışmalarda hem toplumun bu konuda daha duyarlı hale gelmesi haksız yere güvenlik görevlilerimizin itham edilmemesi, edilen bir takım konular varsa bunların bütün çıplaklığıyla araştırılarak sonuçlandırılması hem devlete hem güvenlik birimlerimize olan güven duygusunu çok daha üst noktalara taşımaktadır. Aydın ilimize baktığımızda da bu komisyon kurulduğu günden itibaren de bin 347 kolluk gözetimi ile ilgili ihbar ve şikayet gelmiş. Bunların bin 219 tamamlanmış, 128'i de devam etmektedir. İlgili birimlerimiz büyük bir ciddiyetle bu konuları incelemekte ve araştırmaktadırlar. Umuyorum Aydın'daki bu etkinlik farkındalığın daha üst noktalara taşınmasında önemli bir katkı sunacaktır" dedi. - AYDIN