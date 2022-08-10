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Aydın haber: Nazilli'de 30 yıllık hayal gerçek oldu

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Aydın haber: Nazilli'de 30 yıllık hayal gerçek oldu

Edinilen Aydın gelişmesine göre Aydın'ın Nazilli ilçesinde hizmete sunulan yer altı otoparkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hizmete sunulan yer altı otoparkı düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta sahne alan Gripin ise "basın" kaprisi ile tepki çekti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Nazilli İstasyon Meydanı ve yer altı otoparkı düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri, Nazilli Belediye Başkanı Kürşad Engin Özcan, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ve muhtarlar katıldı. Başkan Çerçioğlu açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün burada olmaktan, doğduğum topraklara hizmet etmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Biz seçimlerde burada, bu meydanda siz değerli Nazillililere İstasyon Meydanı ve yer altı otoparkı yapacağımıza söz vermiştik. Bugün resmi açılışını sizinle beraber gerçekleştireceğiz. Gençlerimizle gurur duyuyorum. Çok coşkulu bir topluluk görüyorum. Teşekkür ederim. Nazilli'nin 30 yıllık hayali bugün gerçek oldu" dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Özcan, Başkan Çerçioğlu'na yapılan yatırım için hem kendisi hem de Nazillililer adına teşekkür etti. Özcan, "Seçimlerde 'Ne yaparsak birlikte yapacağız' sözü vermiştiniz. Sözünüzü yerine getirdiğiniz için teşekkür ediyorum" dedi.

Gripin tepki topladı

Açılış töreninin ardından sahne alan Gripin grubunun 'basın' kaprisi ise tepki topladı. Konser alanında ön kısımda görevlerini yapmaya çalışan basın mensuplarının oradan kaldırılmasını isteyen grup üyeleri hem vatandaşların hem de basın mensuplarının tepkisini çekti. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Özlem Çerçioğlu Nazilli Aydın Yerel Haberler

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