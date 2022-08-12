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Aydın haber! Kuşadası Belediyesi Yeni Park ve Yeşil Alan İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

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Aydın haber! Kuşadası Belediyesi Yeni Park ve Yeşil Alan İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Aydın haberlerine göre Kuşadası Belediyesi, kente yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi, kente yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kuşadası Belediyesi'nin "Daha Yeşil Bir Çevre" hedefiyle yürüttüğü çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Davutlar ve Değirmendere mahallelerine iki yeni park alanı daha kazandırmak için hazırlıklara başlandı. Eş zamanlı yürütülen çalışmada ekipler her iki mahallede hizmete sunulacak olan park alanlarının zemin dolgusunu tamamladı. Belirlenen plan dahilinde çimlendirme, çiçek ekimi ve ağaç dikimi gerçekleştirilecek olan yeni parklara daha sonra spor aletleri ve çocuk oyun grupları da monte edilecek.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Kuşadası Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde kente kazandırdığı Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı'nda çocuklarıyla spor yapan Ufuk Başlılar "Ben her yaz Kuşadası'na tatil yapmaya geliyorum. Kuşadası geçmiş yıllara göre çok farklı. Park alanlarının tamamı yenilenmiş. Çocuklarımla beraber günde en az iki kez buraya gelerek spor yapıyorum. Bu alan eskiden çok kötü durumdaydı. Sadece burası değil kentin her bölgesine böyle yeşil alanların kazandırılması hem çocuklarımız hem de bizler için çok mutluluk verici. Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Sık sık yürüyüş ve spor yapmak için evlerine yakın olan Avukat Doğa Tokuçoğlu Parkı'na geldiğini belirten Korkmaz Kar ise "Otuz yıldır Kuşadası'nda yaşıyorum. Yapılan çalışmalardan çok memnunum. Kentimize yeni yeşil alan ve parklar kazandırılması bizleri çok mutlu ediyor. Aynı zamanda sağlık açısından da faydası oluyor" dedi.

ANKA / Yerel

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