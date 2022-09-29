Aydın yerel haberi: Kuşadası Belediyesi 3 yılda bin 347 işsize umut oldu

Kuşadası Belediyesi, 'İşlendirme Ofisi' ile 3 yılda bin 347 işsize umut oldu.

Kuşadası Belediyesi tarafından kent ekonomisine ve istihdama katkı sunmak amacıyla kurulan 'İşlendirme Ofisi İŞKUR Hizmet Noktası', iş arayanlara umut olmayı sürdürüyor. Kuşadası'nda nitelikli iş gücü arayan işveren ile ilgi alanı ve becerileri doğrultusunda iş bulup çalışmak isteyenleri buluşturan İşlendirme Ofisi, kurulduğu günden bu yana 9 bin 312 kişi ile birebir görüşme gerçekleştirdi. İş arayan kişiler, yapılan görüşmeler ve kayıt altına alınan özgeçmişler aracılığıyla eğitim, deneyim ve becerileri doğrultusunda ilgili sektörlerde eleman arayan işletmelere yönlendirildi. Sağlanan iletişim ile 3 yılda bin 347 kişi turizm sektörü başta olmak üzere farklı sektörlerde işe yerleştirildi. Kuşadası'nda istihdama yönelik çeşitli meslek edindirme kurslarının da açılmasına öncülük eden 'İşlendirme Ofisi', bu yönüyle de vatandaşların takdirini topladı.

Her gün onlarca kişinin başvuru yaptığı Hizmet Noktası Sorumlusu ve Belediye Meclis Üyesi Özgün Limoncu, "Kuşadası Belediyesi olarak 2019 yılında İŞKUR ile iş birliği içerisinde kurduğumuz İşlendirme Ofisimiz aracılığıyla kentimizdeki işsizliği azaltmayı hedefledik. Turizm sektörü başta olmak üzere kentimizde faaliyet gösteren tüm sektörlerle iletişim içerisinde olarak ofisimize başvuru yapan hemşehrilerimizi ilgili kişi ve kurumlara yönlendirdik. Çalışmalarımız neticesinde işverenlerin sunduğu koşulları kabul eden bin 347 hemşehrimiz işe yerleşti. Önümüzdeki süreçte de iş arayanlar ile işverenler arasında köprü olmayı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN