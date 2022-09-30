Aydın yerel haberi | Germencik Belediyesi'nden çiftçiye yonca desteği sürüyor

Germencik Belediyesi'nin kendi arazilerinde yetiştirdiği yoncalar, üreticilerle buluşturulmaya devam ediyor. Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, ilçe ekonomisini canlandırmak, tarımı geliştirmek için üreticilerin yanında yer almaya devam edeceklerini söyledi.

Germencik Belediyesinin atıl ve boşta olan arazilerini tarıma açarak yonca ekimini başlatan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, üreticilerin yanında yer almaya devam ediyor. Hayata geçirilecek projelerle üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Öndeş, ilçedeki tarım ekonomisine katkı sunduklarını söyledi.

Pandemide üretimin önemi arttı

Tarım sektörünün, yaşanan pandemi ve savaş ortamında öneminin daha fazla ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Öndeş, "Bu ortamda tarım sektöründe üretimin devamlılığının sağlanması ve çiftçilerimizin üretim koşullarının iyileştirilmesi en önemli konular arasında gelmektedir. Germencik Belediyesi olarak üretken belediyecilik anlayışıyla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarıma ve tarımsal üretime öncelik veren politikalar üretmeye ve uygulamaya devam ettik. Tarımın içinde bulunduğu durumun ve girdi maliyetlerinde artışın farkındayız. Bu nedenle çiftçilerimizi destekleyerek üretmelerinin önünü açmak için yaptığımız yatırımları arttırmaya karar verdik. Yaşanan bu kritik süreçte tarıma ve kırsal kalkınmaya verdiğimiz desteği artırarak devam ettirme kararlılığındayız. Bu amaçla kendi arazilerimizde yonca üretimi yaparak vatandaşımızın yanında yer alacağız." ifadelerini kullandı. - AYDIN