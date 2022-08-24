Aydın gündem haberleri: Esenyurt'ta sağanak etkili oldu, şimşekler gökyüzünü aydınlattı Yerel Haberler Aydın haberler: Esenyurt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Esenyurt'ta gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları ve köprü altlarına sığınırken, şimşekler ise gökyüzünü adeta aydınlattı. Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından İstanbul genelinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağmurun etkili olduğu noktalardan Esenyurt'ta ise yağmura karşı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarını ve köprü altlarını kendilerine sığındı. Öte yandan yağmurla birlikte çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. (Ensar Kıranlıoğlu/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Esenyurt Genel Yerel Güncel Haberler

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