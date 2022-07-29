Aydın haberleri... Efeler'in gündüz bakımevlerinde tatil heyecanı - Haberler

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Aydın haberleri... Efeler'in gündüz bakımevlerinde tatil heyecanı

Aydın haberleri... Efeler'in gündüz bakımevlerinde tatil heyecanı

Gelen Aydın haberine göre Efeler Belediyesi'ne ait Adnan Menderes, Ata ve Mimar Sinan mahallelerindeki gündüz bakımevleri, Eylül ayına kadar tatile giriyor.

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Efeler Belediyesi'ne ait Adnan Menderes, Ata ve Mimar Sinan mahallelerindeki gündüz bakımevleri, Eylül ayına kadar tatile giriyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hizmete sunduğu gündüz bakımevlerinin öğrencileri, eğitim-öğretim döneminin son gününde su savaşı yaparak eğlendi. İlk kez karne heyecanı yaşayan ve öğretmenlerinin elinden başarı belgelerini alan çocukların yaşadıkları sevinç görülmeye değerdi. Eylül ayına kadar tatilin tadını çıkaracak olan 3-5 yaş grubu minikler, bol bol hatıra fotoğrafının çekildiği etkinlikte dans edip, şarkılar söylediler. Günün en eğlenceli sahnelerini ise miniklerin kendi aralarında yaptıkları su savaşı oluşturdu. Gün boyu gerçekleştirilen eğlenceli aktivitelerde öğretmenler de çocukların mutluluğuna eşlik ederek tatile giren öğrencilerini gülücüklerle uğurladı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Adnan Menderes Mimar Sinan Efeler Eylül Yerel Haberler

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