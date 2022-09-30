Aydın yerel haberi: Aydın Jandarma Komutanlığı'ndan kan bağışı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliği çerçevesinde Türk Kızılay'a 38 ünite kan bağışında bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından kan vermenin sadece hastalara değil, insana da fayda verdiğinin bilinci ile kan bağışı etkinliği düzenlendi. Ülkemizde belli mevsimlerde azalan kan stoğuna katkıda bulunmak amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde seyyar Türk Kızılay kan alma araçları içerisinde 38 personel tarafından Türk Kızılay'a kan bağışında bulunuldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet ve asayiş hizmetleri ile sosyal sorumluluk projeleri kararlılıkla yürütülmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi., - AYDIN