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Aydın yerel haberi | Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde eğitimler sürüyor

Yerel Haberler

Aydın yerel haberi | Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde eğitimler sürüyor

Aydın yerel yerel haberine göre Aydın'daki sağlık tesislerinde görev yapan taşınır kayıt yetkililerine ve klinik mühendislik sorumlularına eğitim verildi.

Aydın'daki sağlık tesislerinde görev yapan taşınır kayıt yetkililerine ve klinik mühendislik sorumlularına eğitim verildi.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Taşınır İl Konsolide Yetkilisi Levent Akıncı, Medikal Depo Stok Yönetim Birim Sorumlusu Gülşah Görür, Klinik Mühendislik Hizmetleri Birim Sorumlusu Biyomedikal Mühendisi Seda Asan Taşçı tarafından bağlı sağlık tesislerinde görev yapan taşınır kayıt yetkililiklerine ve klinik mühendislik sorumlularına taşınır mal yönetmeliği, stok yönetim sistemleri ve klinik mühendislik hizmetleri hakkında eğitim verildi. Eğitime; medikal depolar, ayniyat depoları ve biyomedikal depolarında görev yapan depo sorumluları ile klinik mühendislik hizmetleri sorumluları olmak üzere 95 kişi katılım sağladı. Eğitimde sağlık market sistemi ve mevzuattaki güncel gelişmeler hakkında detaylı bilgi verilerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Aydın Yerel Haberler

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