Aydın yerel haberi: Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev değişimi Aydın haber... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Kıdemli Albay Ali Naci Aldemir atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na Jandarma Kıdemli Albay Ali Naci Aldemir atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararnameye göre Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda da değişiklikler yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnameye göre, geçtiğimiz yıl Aydın İl Jandarma Komutanlığına Atanan Jandarma Kıd. Ab. Macit Engin Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı. Engin'in yerine Ardahan İl Jandarma Komutanı Jan. Kıd. Alb. Ali Naci Aldemir getirildi. Öte yandan Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jan. Alb. Zafer Özden da Kastamonu İl Jandarma Komutanı olarak atandı. - AYDIN İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Ali Naci Aydın Yerel Haberler

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